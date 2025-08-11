El tiempo en Vigo esta semana: ¿Cuándo dirá la ciudad adiós a las nieblas?

Comienza una nueva semana y Vigo amanece de nuevo con una espesa niebla cubriendo el mar y parte de la ciudad. No obstante, este fenómeno tiene los días contados: se prevé que desaparezca el martes.

En concreto, se esperan nieblas matinales el lunes y nocturnas tanto el lunes como el martes. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán dentro de lo habitual para estas fechas, con mínimas de 17 grados y máximas que rondarán los 30.

Durante el resto de la semana, Meteogalicia apunta que la ciudad seguirá con cierta inestabilidad atmosférica, lo que aumentará la probabilidad de chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en el interior de la Comunidad. Las temperaturas se mantendrán en valores propios de la época sin alcanzar extremos.