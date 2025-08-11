Evitan que una joven se precipite por el hueco de la escalera de un edificio en Vigo

Agentes de la Policía Nacional han evitado que una joven se precipitase desde la última planta de un edificio en Vigo. Los policías aprovecharon un descuido de la mujer para sujetarla, impidiendo así que se cayera por el hueco de la escalera, y ponerla a salvo.

Los hechos sucedieron cuando los agentes recibieron un aviso en el que una mujer alertaba sobre la intención de su hija de tirarse por el hueco de la escalera. Una vez en el lugar los agentes accedieron al interior del edificio, ubicado en la calle México, donde se encontraron con la joven agarrada a la barandilla y que amenazaba con arrojarse desde la última planta.

Tras solicitar la presencia de su hermano, que se encontraba en el mismo lugar, la mujer comenzó a dialogar con él y fue en ese momento en el que los agentes aprovecharon para acercarse a ella sin que se percatara de la maniobra.

Ante un descuido de la joven los policías lograron abalanzarse sobre ella y agarrarla por las piernas, mientras su hermano también trataba de sujetarla. Colgada en el vacío y antes de que se precipitara por el hueco, los agentes lograron volver a introducirla en las escaleras y ponerla a salvo.

Durante el rescate, la joven comenzó a dar manotazos y patadas a los policías, por lo que uno de los agentes resultó levemente herido en la boca y garganta. Finalmente, la mujer fue trasladada en una ambulancia medicalizada hasta el hospital para su valoración y el agente lesionado fue atendido in situ por el personal sanitario.