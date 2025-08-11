Detenido en Vigo tras golpear a su pareja y robarle el teléfono móvil

La Policía Local de Vigo ha detenido a un varón de 47 años por la presunta comisión de un delito de violencia de género, tras golpear a su pareja y robarle el teléfono móvil.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron a las 01:20 horas del pasado sábado en la calle Conde de Torrecedeira. Al entrevistarse con la víctima, esta relató que, minutos antes, cuando paseaba junto a su pareja acompañada por su hija de 17 años, se inició una discusión entre ambos.

Ante la actitud cada vez más agresiva del hombre, la mujer sacó su móvil para solicitar la presencia policial. En ese momento, él le propinó un fuerte golpe en la mano, provocando que el terminal cayera al suelo. La hija fue quien realizó la llamada de auxilio, tras lo cual el hombre huyó hacia el portal, presumiblemente para acceder a su vivienda.

La víctima, visiblemente nerviosa y llorando, manifestó que tenía miedo de subir al piso por temor a ser agredida de nuevo. Los agentes se dirigieron entonces al inmueble donde supuestamente se encontraba el varón, pero no lo hallaron en el interior. Sospechando que seguía en el edificio, registraron también el trastero, sin localizarlo en ese momento, aunque sí pudieron sorprenderlo mientras se ocultaba en el rellano del segundo piso.