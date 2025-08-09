El calor se hará notar este fin de semana en Vigo

Los termómetros subirán este sábado en Vigo hasta los 30 grados, en un día que ya ha comenzado con cielos soleados y temperaturas cercanas a los 20 grados a primera hora de la mañana.

Vigo se librará, de todas formas, de la alerta por la ola de calor que tiene en nivel amarillo a la zona del Miño de Pontevedra durante este sábado por máximas que superarán los 34 grados.

En la ciudad el cielo se mantendrá despejado durante todo el día, con ligeras de viento procedente del oeste y del suroeste en las horas centrales del día.

Para el domingo la predicción se mantiene muy similar, con mínimas que pasarán de los 18 a los 20 grados y máximas que se mantienen en los 30 grados.