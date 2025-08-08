Vigo arranca la urbanización de Hernán Cortes que contará con una plaza pública de 817 metros cuadrados Concello de Vigo

Comienzan las obras de urbanización de la calle Hernán Cortés, que incluirán una nueva plaza pública de más de 800 metros en el centro de Vigo.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este viernes el inicio de los trabajos, destacando que, por motivos de seguridad, se ha cerrado el paso de peatones entre las calles Hernán Cortés y Colmeiro Laforet, ya que con el comienzo de la demolición de los edificios también se ha suprimido el paso de vehículos.

El regidor subrayó la relevancia de esta intervención urbanística, que contempla la creación de una plaza pública en una zona cercana a varios centros escolares. Una actuación que, en palabras de Caballero, supone "una mejora sustancial del espacio público" en un área céntrica donde ya ha comenzado la construcción de nuevas viviendas.