El tiempo en Vigo este fin de semana: la niebla tomará las mañanas a pesar de rondar los 30 grados

El verano más vigués de todos ya está aquí: nieblas a primera hora de la mañana y temperaturas para ir a la playa durante la tarde. Así se presenta este fin de semana en la ciudad de Vigo, epicentro mundial del deporte urbano estos días gracias a O Marisquiño.

Según previsiones de MeteoGalicia, los próximos días se espera una alternancia de períodos de cielos con nubes y claros con otros poco nublados o despejados. Eso sí, habrá nieblas matinales tanto este viernes como el sábado; y nocturnas viernes y domingo.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas y normales para las máximas, respecto a lo habitual en esta época del año, con valores que se mantendrán prácticamente sin cambios a lo largo del fin de semana.

Este viernes, las máximas se situarán en los 27 grados, al igual que el domingo, mientras que el sábado se llegarán a registrar 29 grados en Vigo. En cuanto a las mínimas, se encontrarán entre los 17 y los 18 grados estos tres días.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.