Detenido en Vigo por increpar a la hermana de su expareja e intentar acceder a su vivienda

La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre de 25 años por la presunta comisión de un delito en el ámbito de la violencia de género, tras increpar a la hermana de su expareja e intentar acceder por la fuerza a su vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 17:42 horas, en la calle Doctor Canoa. Según el relato de la afectada, una joven de 27 años, al llegar a su domicilio se encontró en el rellano con el detenido, quien le exigía que le abriera la puerta de la vivienda para poder hablar con su expareja.

La mujer, conocedora de que la relación entre ambos había finalizado tras un episodio de maltrato, se negó rotundamente e instó al hombre a marcharse. Aunque en un primer momento pareció retirarse por las escaleras, al abrir la puerta de su casa escuchó cómo regresaba corriendo y se abalanzaba violentamente sobre ella, empujándola para entrar en el domicilio.

Una vez en el interior, se produjo un forcejeo entre ambos. La víctima logró desplazar al agresor hacia el exterior e intentó cerrar la puerta, pero este la bloqueaba sujetando el marco con ambas manos. La mujer golpeó la puerta hasta conseguir que soltara el agarre y finalmente logró expulsarlo de la vivienda. A pesar de ello, el hombre permaneció durante varios minutos golpeando la puerta antes de abandonar el lugar apresuradamente en dirección al nudo de Isaac Peral.

Tras alertar a su hermana, esta contactó con el 112 y se activó un operativo de búsqueda que permitió localizar rápidamente al individuo en las inmediaciones, observando la vivienda desde la acera de enfrente.

El hombre fue interceptado y reconoció los hechos, alegando que solo quería hablar con su expareja para "retomar la relación".