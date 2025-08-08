El Carnaval de Verano de Redondela (Pontevedra) regresa por todo lo alto: The Rapants, Gala Drag y mucho más

Será el sábado 23 de agosto y ofrecerá un intenso programa de actividades para públicos de todas las edades

Redondela calienta motores para el Carnaval de Verano 2025, una de las citas más esperadas de la programación estival de la provincia. Será el sábado 23 de agosto y ofrecerá un intenso programa de actividades para públicos de todas las edades.

Las actividades en el recinto de la feria comenzarán a las 19:00 horas con la sesión DJ a cargo de Kike Varela, Olalla González y Borja Rúa. Y, a las 21.30 comenzará la ya tradicional Gala Drag, con el actor y showman Carlos Veleiro como maestro de ceremonias. Veleiro destacó el hecho de que Redondela sea "un referente en la defensa de la igualdad y de la inclusión" e invitó a todo el mundo a participar en el Carnaval de verano "que es un pedazo de invento". El jurado tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y elaboración de las fantasías.

Finalizada la gala comenzarán los conciertos. Los primeros en subir al escenario a las 23:00 horas será The Rapants con su "máquina del bueno rollo". Un grupo "del más alto nivel en Galicia", apuntó la concejala Rita Pérez Táboas, que defendió "nuestra identidad lingüística y el espíritu retranqueiro gallego".

A las 00:30 horas será el turno del músico y DJ Carlos Jean, que será encargado de hacer vibrar al público en el campo de la feria hasta las 02:00. Los Djs Samu Pexe y Rodri Vegas serán los encargados de cerrar la fiesta con una sesión que comenzará a las 02:00 y finalizará a las 04:00 horas.

Actividades para público infantil y familiar

Un año más, el Carnaval de Verano ofrecerá juegos y espectáculos para toda la familia en diferentes localizaciones en el centro de la villa. La pista de la Xunqueira y la plaza de Ponteareas acogerán hinchables con agua desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.

En la plaza de Ponteareas habrá además una yincana con hinchables, y en la pista de la Xunqueira se celebrará la fiesta de la espuma a las 21:00 horas. En la Plaza de la Torre, a las 20:30 horas, tendrá lugar el concierto de Brais de las Horas, que pondrá a cantar y bailar a grandes y pequeños.

Refuerzo del transporte público

Como en años anteriores las empresas de transporte público ofrecen líneas especiales de ida y vuelta a Redondela desde Vigo, Pontevedra y O Porriño. Los autobuses saldrán con destino a Redondela desde los diferentes puntos a partir de las 18:00 horas, y habrá transporte de vuelta hasta las 06:00 horas.