El Carnaval de Verano de Redondela (Pontevedra) regresa por todo lo alto: The Rapants, Gala Drag y mucho más

Redondela calienta motores para el Carnaval de Verano 2025, una de las citas más esperadas de la programación estival de la provincia. Será el sábado 23 de agosto y ofrecerá un intenso programa de actividades para públicos de todas las edades.

Las actividades en el recinto de la feria comenzarán a las 19:00 horas con la sesión DJ a cargo de Kike Varela, Olalla González y Borja Rúa. Y, a las 21.30 comenzará la ya tradicional Gala Drag, con el actor y showman Carlos Veleiro como maestro de ceremonias. Veleiro destacó el hecho de que Redondela sea "un referente en la defensa de la igualdad y de la inclusión" e invitó a todo el mundo a participar en el Carnaval de verano "que es un pedazo de invento". El jurado tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y elaboración de las fantasías.

Finalizada la gala comenzarán los conciertos. Los primeros en subir al escenario a las 23:00 horas será The Rapants con su "máquina del bueno rollo". Un grupo "del más alto nivel en Galicia", apuntó la concejala Rita Pérez Táboas, que defendió "nuestra identidad lingüística y el espíritu retranqueiro gallego".

A las 00:30 horas será el turno del músico y DJ Carlos Jean, que será encargado de hacer vibrar al público en el campo de la feria hasta las 02:00. Los Djs Samu Pexe y Rodri Vegas serán los encargados de cerrar la fiesta con una sesión que comenzará a las 02:00 y finalizará a las 04:00 horas.

Actividades para público infantil y familiar

Un año más, el Carnaval de Verano ofrecerá juegos y espectáculos para toda la familia en diferentes localizaciones en el centro de la villa. La pista de la Xunqueira y la plaza de Ponteareas acogerán hinchables con agua desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.

En la plaza de Ponteareas habrá además una yincana con hinchables, y en la pista de la Xunqueira se celebrará la fiesta de la espuma a las 21:00 horas. En la Plaza de la Torre, a las 20:30 horas, tendrá lugar el concierto de Brais de las Horas, que pondrá a cantar y bailar a grandes y pequeños.

Refuerzo del transporte público

Como en años anteriores las empresas de transporte público ofrecen líneas especiales de ida y vuelta a Redondela desde Vigo, Pontevedra y O Porriño. Los autobuses saldrán con destino a Redondela desde los diferentes puntos a partir de las 18:00 horas, y habrá transporte de vuelta hasta las 06:00 horas.