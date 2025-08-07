Xunta confirma a Caballero que financiará el 38% del túnel de Elduayen

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha confirmado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la Xunta financiará el 38% del túnel de Elduayen con más de 17,8 millones de euros.

Así lo ha señalado Allegue en una carta remitida al regidor, después de que Caballero lamentase que todavía no había recibido confirmación oficial sobre esta cofinanciación, pese a que ya había sido anunciada por la conselleira ante los medios de comunicación.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Allegue recuerda que hace ya más de cinco años que el tráfico fue cortado en la Puerta del Sol de Vigo, estando la circulación en una "situación provisional" al no haberse finalizado la obra del túnel como se había previsto en un inicio.

Por ello, ha señalado la importancia de acortar los plazos lo máximo posible para restituir el tráfico en la zona. Al respecto, ha recordado que Patrimonio Cultural ya ha informado favorablemente sobre el proyecto, tras la documentación remitida por el Ayuntamiento el 9 de julio.

"Esto permite que el Ayuntamiento avance con la redacción del proyecto de ejecución definitivo, para así poder agilizar la materialización de una actuación que es clave para la movilidad en la ciudad, especialmente del transporte público urbano", añade la conselleira.

Entre otros temas, después de proponer una reunión en septiembre entre los técnicos de la Xunta y del Ayuntamiento, Allegue ha pedido a Caballero que ponga fecha para la firma del convenio entre las dos administraciones y Zona Franca para la urbanización y el aparcamiento subterráneo de la ETEA.

"El Consello de la Xunta de Galicia autorizó su firma el pasado 19 de mayo y desde entonces se está esperando solo por su formalización", sentencia Allegue.