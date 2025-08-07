Vigo ampliará su parque de vivienda pública con una nueva promoción en el barrio del Berbés Cedida

El comité ejecutivo y el consejo de administración del Consorcio Casco Vello aprobaron la compra de una parcela situada en la Plaza del Peñasco, en la parte trasera del barrio histórico del Berbés, por importe de 106.000 euros. Allí, el organismo autónomo construirá nuevas viviendas públicas.

Así lo anunciaron este jueves la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello de Vigo, Ana Ortiz, quienes visitaron recientemente la parcela.

"Gracias a la gestión del Consorcio fue posible localizar a los ocho herederos del inmueble y adquirir la propiedad no solo para recuperar así la zona histórica y las raíces de la ciudad, sino también para poner a disposición de la ciudadanía nueva vivienda de promoción pública", señaló Ana Ortiz.

Trabajos de rehabilitación en la Ribeira del Berbés

Además, el Consorcio Casco Vello de Vigo, participado en un 90% por la Xunta de Galicia, ya inició este año las obras de reforma del edificio situado en el número 39 de la Ribeira del Berbés, también con salida al número 2 de la calle San Francisco, por un importe de 562.798,51 euros.

La nueva rehabilitación permitirá construir dos viviendas de 90 y 106 metros cuadrados en el Berbés, donde el CCVV ya adquirió diez edificios permitiendo la creación hasta este momento de 6 viviendas, ya habitadas tras su adjudicación. A estas seis, situadas en los números 29, 31 y 41, se sumarán ahora las dos del número 39.

Otros cuatro edificios fueron cedidos por el Consorcio para la creación de la sede urbana de la Universidad de Vigo y del Albergue de Peregrinos de Vigo, promovido por la Xunta de Galicia. El Consorcio adquirió también el edificio situado en el número 7, actualmente ya vaciado.

Por otra parte, el consejo de administración continúa con el proceso de venta de las viviendas de promoción pública de Elduayen 31 y Subida a la Costa 9. En la primera el CCVV invirtió un total de 1,4 millones, sumando la compra del inmueble y la adjudicación de los trabajos.