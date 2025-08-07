El PP de Vigo propone recuperar el mercado de Cabral para usos sociales, culturales y vecinales Cedida

El grupo municipal del Partido Popular de Vigo ha instado este jueves a Abel Caballero a "convertir en una oportunidad" el "desafortunado" cierre del mercado de Cabral, recuperando este espacio y las instalaciones anexas del edificio de Formega para usos sociales, culturales o vecinales.

Con motivo de la resolución del contrato de la plaza de abastos, que será aprobada este viernes por la junta de gobierno local ante su falta de viabilidad económica, el PP vigués ha propuesto acometer una reforma integral de todo el recinto.

El concejal popular Daniel Benavides ha destacado el "gran potencial" que ofrecen estos espacios para que el gobierno local cubra las "carencias dotacionales que arrastra la parroquia de Cabral". Así, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de construir una escuela infantil, una biblioteca, un centro cívico o locales para las asociaciones.

Por todo ello, el edil ha pedido al gobierno local que ponga en marcha un proyecto de recuperación de estas instalaciones.