Incendios en Galicia: desactivada la situación 2 en As Neves (Pontevedra) tras ser afectadas 50 hectáreas

Los bomberos continúan trabajando en As Neves y Salceda de Caselas (Pontevedra) para extinguir los incendios activados este miércoles. Desde medianoche, allí se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras decretarse la situación 2 como medida de prevención.

La proximidad del fuego, iniciado a las 14:41 horas, a núcleos habitados provocó esta decisión de las autoridades, que este jueves por la mañana han desactivado este nivel de alerta en As Neves, después de que el incendio arrasara con 50 hectáreas.

De hecho, el alcalde de este concello pontevedrés, José Manuel Alfonso, calificaba este miércoles la situación como "muy crítica", en declaraciones a Europa Press, ya que dos frentes amenazaban casas en los lugares de A Abelleira y Portela.

Participan en las tareas de extinción: seis helicópteros, tres aviones, ocho brigadas, dos palas, siete agentes y técnicos. Por parte de la UME, se han desplegado un total de 70 militares y 75 vehículos, así como la Guardia Civil.

El incendio de As Neves también provocó cortes parciales en la A-52, debido al humo que desprendía el fuego hacia la carretera. Así, la DGT pedía precaución máxima para quien tiene que circular por esa vía.

Incendio en Salceda de Caselas

El incendio de Salceda de Caselas se activó sobre las 21:18 horas de este miércoles. Afecta a una superficie de 80 hectáreas, según las últimas informaciones de la Consellería de Medio Rural, y a la parroquia de Picoña.

La proximidad del fuego a las casas de los vecinos de Pedrapinta obligó a la Xunta a decretar la Situación 2 como medida de prevención. Por esta razón, además, el Gobierno gallego solicitó la presencia de la UME en la zona.

Junto al cuerpo militar, las labores de extinción se están llevando a cabo con tres helicópteros y dos aviones.

La Xunta también ha confirmado este jueves a primera hora que el incendio de Mondariz estaba extinguido, tras afectar a una superficie de 19,32 hectáreas arboladas.