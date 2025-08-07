Los Bomberos de Vigo participaron en la lucha contra el incendio de Salceda de Caselas (Pontevedra)

Los Bomberos de Vigo han participado esta madrugada del jueves en los trabajos de extinción del incendio de Salceda de Caselas. En total, se desplazaron cuatro bomberos.

Según ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el 112 requirió a la ciudad efectivos para los diversos incendios ubicados en el sur de la provincia: en Arbo, Salvaterra do Miño, As Neves y Salceda de Caselas.

Los cuatro bomberos destinados a este último municipio partieron de Vigo a las 20:30 horas y no volvieron hasta las 2:00 horas.

En concreto, hasta Salceda de Caselas se trasladaron un mando, el conductor y dos bomberos; una autobomba y un cuatro por cuatro con capacidad de actuación en medio del monte.

"Vigo, siempre que pueda, será solidario", ha asegurado el regidor socialista, recordando que el día anterior también trasladaron efectivos para controlar las llamas en Muxía.