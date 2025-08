El tiempo en Vigo esta semana: la ciudad repetirá los casi 40 grados de este domingo

El mercurio de los termómetros de la ciudad de Vigo continúa casi a punto de ebullición. Acostumbrados a veranos suaves, los vigueses viven estos días con asombro ante unas temperaturas que no dan tregua, siendo este sin duda el verano más caluroso que muchos recuerdan. Lo excepcional ya no son los días que superan los 30 grados, sino los que no lo hacen.

Tras alcanzar los 37 °C este domingo, la tendencia se mantiene al alza. Durante los próximos días se esperan máximas en torno a los 32 grados, con un nuevo repunte que podría llevar el termómetro hasta los 36 grados el martes.

Ante esta situación de calor extremo, el Ministerio de Sanidade ha vuelto a decretar la alerta roja en todas las Rías Baixas. Asimismo, ha emitido una serie de recomendaciones para la población: beber agua con regularidad, mantenerse fresco y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

El resto de la semana estará marcado por la influencia de un anticiclón que mantendrá la estabilidad atmosférica, con baja probabilidad de precipitaciones. El jueves y viernes podrían traer un ligero respiro térmico, pero todo apunta a que el calor regresará con fuerza durante el fin de semana.