Una vecina de Vigo dice lo que muchos piensan sobre el precio del bus urbano: "Es una subida constante"

El autobús urbano es un medio de transporte muy utilizado en Vigo. La red de rutas y paradas de autobús definidas por diferentes barrios y zonas de la ciudad, así como áreas urbanas, facilita su acceso y uso.

Sin embargo, el precio ha aumentado un 20% desde el 1 de julio, lo que ha provocado quejas tanto de vecinos como de usuarios habituales.

Sube el precio del autobús en Vigo

Las subvenciones generales al transporte público se reducen al 40% -un 20% lo aporta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el otro 20% restante el Ayuntamiento-, lo que implica un incremento en el coste del trayecto con la PassVigo: pasa de 0,56 a 0,67 euros.

Por su parte, los estudiantes mayores de 30 años verán aumentada su tarifa de 0,50 a 0,65 euros, mientras que la de los universitarios se incrementa 8 céntimos, pasa de 0,42 a 0,50 euros.

"Es una subida constante", lamenta María a este medio. "Están subiendo el precio prácticamente de forma anual y, en muchos casos, cada vez repercute más en la economía personal", agrega.

Esta usuaria denuncia que el autobús es un medio de transporte que debe ser accesible para todos. "Aunque no sea una subida tan significativa, porque se trata de céntimos, sí puede afectar a los viajeros más recurrentes".

En el caso concreto de María, utiliza el autobús los fines de semana, para volver de la estación de tren a su casa, ya que reside actualmente en Santiago de Compostela, y, de forma puntual, para ir al centro de la ciudad u otras zonas a las que no puede llegar caminando.

Aun así, la joven reconoce que "el usuario cada vez tiene que asumir más y más subidas de precios en todos los servicios y productos".

En declaraciones a este medio, otros usuarios del autobús urbano de Vigo han mostrado preocupación por cómo afecta la subida de la tarifa de Vitrasa a sus bolsillos".

"Pues muy alta, muy exagerada. Cada céntimo suma", señalaba una mujer de mediana edad. Por su parte, un joven explicaba que el incremento de 9 céntimos le afecta directamente, ya que "cojo cuatro autobuses al día".

María, al igual que muchos vigueses, no dispone de vehículo personal, por lo que "no me queda otra opción que coger el transporte público".

En cuanto al servicio que ofrece Vitrasa en la ciudad de Vigo, María se muestra rotunda: "me parece muy mejorable". "Tanto las conexiones como los horarios y el precio no me parecen los más adecuados para un servicio público".

Pero no todo iban a ser malas noticias. La empresa de transportes recuerda que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible subvenciona el 100% de los abonos destinados a menores de 15 años, pensionistas y personas PMR en silla de ruedas y acompañante.

Esta es la tabla completa con las tarifas del autobús urbano en Vigo a fecha de 4 de julio: