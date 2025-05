Ocho meses de cárcel para el acusado de amenazar a una jueza en Vigo

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha condenado a ocho meses de prisión al varón acusado de amenazar a una jueza de la ciudad, al considerarlo autor de un delito de amenazas. Inicialmente, para él Fiscalía solicitaba una pena de año y medio de cárcel por el mismo delito.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, todo ocurrió en octubre de 2022, cuando el varón, "con la intención de causar temor en la magistrada", la cual lo había condenado por otra causa, llamó por teléfono a la oficina del juzgado, tachando a la profesional de "hija de su puta madre".

"Se está pasando esa jueza y las nuevas generaciones no pensamos como nuestros abuelos. Me va a buscar la ruina, díselo, pero va a ser para los dos, no solo para mí. Yo no amenazo a nadie, las amenazas son palabras que se dicen, que se prometen y no se hacen. Tú no puedes abusar de mí así, si se lo permite, actuaré como considere. Ella con sus sentencias y yo con las mías", apostilló el varón en la conversación telefónica.

Durante el juicio, el hombre aseguró que "no se reconocía" en la llamada, defendiendo que la había hecho otra persona a través de inteligencia artificial.

Pese a todo, fue condenado a ocho meses de prisión. Sin embargo, la sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.