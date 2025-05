Abel Caballero critica que Rueda no defienda a Vigo de los ataques de Mañueco por las paradas del AVE

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado durante la última semana que Renfe mantenga las paradas del AVE en las estaciones de su comunidad, en la línea que conecta Galicia con Madrid. Este martes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se quede "callado" ante lo que considera un "ataque" hacia la ciudad olívica.

En concreto, el regidor socialista ha lamentado que el presidente gallego "no defienda" a la ciudad, porque para él "Vigo no es Galicia". Además, ha criticado también al PP local por "apoyar" a Fernández Mañueco "en su intento de que los trenes desde Vigo paren en muchas estaciones de Castilla y León", como recoge Europa Press.

"El PP de Vigo, con su responsable al frente, en lugar de decir que conviene que los trenes hagan el viaje lo más rápido posible, dice que no, que tienen que parar en todas las estaciones", ha afirmado Caballero, que ha recordado que Vigo no dispone de un AVE directo a Madrid por culpa del PP, y ha insistido en que los trenes a Madrid deben parar "lo menos posible" para hacer el viaje en un tiempo competitivo, de menos de cuatro horas.

Con todo, ha añadido que, no solo el tiempo de recorrido es importante, sino también aumentar las frecuencias. "Un tren directo, sin parar no resuelve nada, necesitamos muchos trenes y frecuencias con un tiempo breve de recorrido", ha proclamado.

El PP acusa a Caballero de difundir bulos

Por su parte, el PP de Vigo ha trasladado su sorpresa por la interpretación que el regidor ha hecho de las palabras de su presidenta, Luisa Sánchez. En las últimas horas, la líder del PP vigués trasladó su satisfacción por la reducción de paradas para acortar el tiempo de viaje, pero pidió ser "más ambiciosos", y reclamó al menos una frecuencia adicional, directa entre Vigo y Madrid.

Tras las manifestaciones de Caballero este martes, Luisa Sánchez ha criticado que el alcalde puso en su boca un supuesto apoyo a un tren a Madrid con más paradas. "Pero si ayer dije precisamente todo lo contrario: que la reducción de paradas es positiva y que hay que ir más allá teniendo un tren sin paradas...", ha explicado.

Igualmente, ha remarcado que ella misma recalcó la importancia de que haya más frecuencias, por lo que ha pedido a Abel Caballero "que no difunda bulos y que no falsee" sus declaraciones. "Al señor Caballero no le gusta que opinemos diferente pero, por lo que veo, ahora tampoco le gusta que opinemos de la misma manera", ha concluido, antes de recalcar que el PP defendirá Vigo "frente a lo que digan desde Castilla y León", porque la ciudad está "primero", y el partido "después".