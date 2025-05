Digna Rivas, alcaldesa de Redondela (Pontevedra): "Asumo con responsabilidad mi cargo, no cederé al chantaje"

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, se ha mostrado "tranquila" y asume con "serenidad y respeto" el resultado en contra de la cuestión de confianza que presentó ante el pleno del Concello, con mayoría de votos en contra, 13, de PP y BNG, por los 8 a favor de PSOE y Agrupación de Electores de Redondela (AER).

Rivas ha incidido en que presentó la cuestión de confianza "por responsabilidad" para que Redondela apruebe los presupuestos municipales "para seguir avanzando". "No se puede gobernar desde la parálisis y con una oposición que se niega al diálogo y sabotea sistemáticamente cualquier avance", ha añadido.

La pelota está ahora en el tejado de PP y BNG. Tras perder la confianza del pleno, Rivas será alcaldesa en funciones durante el próximo mes; en caso de que PP y BNG no presenten otra candidatura conjunta a la alcaldía, la actual regidora seguiría en el cargo y los presupuestos quedarán automáticamente aprobados.

Los nacionalistas ya avanzaron en el pleno extraordinario de ayer que no habrá "ningún tipo de negociación o diálogo por activa o por pasiva" con el PP. Por esto, la socialista ha vuelto a tender la mano al BNG para, igual que hicieron en 2019 y en 2023, llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad del municipio.

"No vale ponerse de perfil"

Por su parte, Rivas no piensa dar un paso a un lado para que el PSOE busque otro candidato que ocupe su puesto y no perder el bastón de mando. "Asumo con responsabilidad el cargo que ocupo, donde me pusieron los vecinos y vecinas y no voy a ceder al chantaje", ha respondido sobre este asunto a Treintayseis.

Se ha remitido a las "ideas y principios comunes" de ambos partidos, que se reflejan también en los acuerdos alcanzados en otros municipios e incluso en el Gobierno central, para reconducir la situación. "Hoy quiero volver a ofrecerles que se sumen a este gobierno, que trabajen desde dentro y desarrollen sus políticas directamente como concelleiros y concelleiras", ha declarado.

De hecho, ha instado al Bloque a que apueste por un gobierno progresista y de izquierdas volviendo a la mesa de diálogo para "llegar a acuerdos positivos" o, por contra, "lo que deben de hacer es dar su voto a la derecha". "No vale ponerse de perfil", ha sentenciado.