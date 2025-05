Miles de vigueses inundan el centro de Vigo para reclamar la reducción de jornada laboral

Miles de personas han inundado las calles de Vigo este jueves por el Primero de Mayo, Día del Trabajador. Los principales sindicatos del país se han unido bajo el lema "Protexer o conquistado, gañar o futuro" para reclamar un avance de los derechos de los trabajadores, en concreto la ansiada reducción de jornada laboral.

La ciudad olívica ha acogido dos manifestaciones. La primera, impulsada por UGT y CCOO, ha partido del cruce de Urzaiz con Vía Norte, donde ha acudido puntual el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acompañado del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Ambos han reclamado la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, que negocia el Gobierno español, con Yolanda Díaz a la cabeza. "Los que se oponen a la reducción de jornada le hacen un flaco favor a la economía", ha apuntado el alcalde vigués, que explica que su ciudad "vive por la economía" y es su "leitmotiv".

"Visto desde aquí y como mensaje a toda España: hay que reducir la jornada laboral", ha concluido Caballero, que ha contestado a las preguntas de los medios después de la intervención de Besteiro. El líder del PSdeG ha destacado el impulso de los socialistas con respecto a la reducción de jornada y ha hecho un llamamiento a "mantener viva la conciencia de clase".

Además, también se ha dirigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que reclama que "aproveche las oportunidades para generar más empleo". Besteiro considera que "Galicia está perdiendo el diferencial con el resto del país" y ha denunciado la "incapacidad" del Gobierno autonómico para mejorar las cifras de desempleo entre las mujeres.

"Violencia es, no llegar a fin de mes"

Mientras los líderes políticos terminaron sus declaraciones, los manifestantes comezaron su marcha en dirección a Colón, donde remataría la concentración, frente a la Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo. Las pancartas fueron lideradas por un grupo de cuatro personas, encargadas de poner el ritmo de la jornada con tambores y gaitas.

"Violencia es, no llegar a fin de mes", se escuchaba proclamar a algunos vigueses, que corearon diversas consignas durante la hora que duró el trayecto. "Queremos respeto y menos decreto", "Vaya mierda de salario, gana todo el empresario" o "juventud con trabajo, futuro garantizado" fueron algunos de ellos, siempre acompañados de clásicos como "aquí esta, aquí se ve, a clase obreira galega en pé".

Las protestas incluían cualquier generación. De hecho, los asistentes han podido observar que entre sus compañeros había desde niños de apenas un par de año hasta personas con edades más avanzadas. Veteranos y principiantes unidos por la mejora de derechos sociales.

Los más mayores reclamaron una defensa de los servicios públicos. Atención a la dependencia, mejora de las pensiones y refuerzo de los servicios sanitarios son algunas de la demandas de asociaciones como la de Viudas Demócratas de Vigo.

"No vivimos solo para trabajar"

Cerca de las 12:30 horas, los manifestaron se congregaron frente a la Delgación de la Xunta de Galicia en Vigo. Allí, los líderes sindicales de UGT y CCOO a nivel autonómico, Cristóbal Medeiros y Amelia Pérez, respectivamente, entonaron sus discursos.

El secretario xeral de UGT en Galicia ha puesto el foco en la importancia de "defender los logros conquistados" en lo que ha sido su primer Día del Trabajo como cabeza del sindicato. "Los derechos conquistados con años de lucha son innegociables", ha incido Medeiros, que ha advertido que estos están en riesgo por esas personas "quieren acabar con la democracia", en referencia a la ultraderecha y, en concreto, a Donald Trump y sus "chantajes arancelarios".

"No saben lo que es ir a chollar. No nos llegan ni a la suela de los zapatos", ha proclamado la líder de Comisiones Obreras, que también ha pussto en valor la lucha para "proteger lo conquistado". Ahora bien, Pérez ha sido más incisiva que Medeiros, recalcando que "no vivimos solo para trabajar" y que, por lo tanto, "toca ya reducir la jornada".

Los líderes sindicales gallegos frente a los manifestantes de Vigo S.P.

Tras finalizar con un llamamiento al diálogo, a la paz, a la igualdad y a un futuro digno, la jornada ha llegado a su fin. Los cientos de manifestantes que aun se encontraban en la zona cantaron a coro la Internacional y el himno de Galicia.