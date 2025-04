Caballero niega acuerdos con la Xunta por el Ifevi y la Etea en Vigo: "No quieren pagar"

El alcalde de Vigo y la Xunta de Galicia han vuelto a enzarzarse en una discusión por la falta de inversiones de la Administración autonómica en la ciudad, centralizadas en dos proyectos en concreto: el Ifevi y la Etea.

google maps La historia de la ETEA: cuando los marineros se formaban en el barrio vigués de Teis

Según Caballero, no existe acuerdo entre Xunta y Zona Franca para estas inversiones porque los primeros "no quieren pagar". Así, "no hay acuerdo" para ampliar el Ifevi porque el gobierno gallego quiere que el Consorcio invierta 17 millones de euros, "y allí arriba todos leemos que en los carteles pone Xunta de Galicia", ha reprochado el regidor.

"Lo mismo" ocurre en la Etea, donde se alcanzó un acuerdo este pasado verano tras acercar posturas con Alfonso Rueda, según el cual, Zona Franca construiría un aparcamiento y la Xunta arreglaría viales y la plaza de Armas. Ahora, según Caballero, la Administración autonómica "quiere que paguen Zona Franca y el CSIC".

"Esos son los acuerdos que quiere la Xunta, que paguen los demás", ha proclamado el alcalde, que ha reiterado que el gobierno gallego tiene "paralizados" proyectos en Vigo "para no pagar". Al respecto, ha puesto como ejemplos el túnel de Elduayen o el túnel de Beiramar y también les ha acusado de poner trabas en las reformas de la Avenida de Cesáreo Vázquez y de Poboadores.

Con respecto a la vivienda, ha acusado al gobierno gallego de haber "abandonado sus obligaciones" y de no haber construido más de 65 viviendas públicas en Vigo en los últimos 16 años. "Le deben a Vigo más de 4.000 viviendas", ha proclamado el regidor, que también ha afeado a la administración autonómica que tiene cuatro viales en Navia (Lamelas, Pedra Seixa, Poza do Cabalo y Limpiño) "absolutamente destrozadas y en pésimas condiciones".

"Es inaudito"

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha respondido a las críticas de Abel Caballero lamentando que "una de dos, o miente o la memoria le falla".

En declaraciones enviadas a los medios, Ortiz ha afirmado que es "inaudito" que el alcalde culpe a la Xunta "de sus propias tácticas de bloqueo" para impedir al gobierno gallego avanzar "en proyectos ya hablados y pactados".

Al respecto, ha recordado que el acuerdo sobre el Ifevi "depende de él", y que, en la ETEA, la Xunta tiene financiación comprometida "desde hace bastante tiempo".

Sobre el túnel de Elduayen, ha recalcado que es el Ayuntamiento el que carece de proyecto, y también ha subrayado que el gobierno municipal "no ha construido ni una vivienda" en 18 años. "El único impedimento es usted. Recuerde que se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no a todo el mundo, todo el tiempo", ha zanjado la delegada de la Xunta.