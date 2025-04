Exigen que el gobierno de Vigo asuma responsabilidades tras la suspensión de las pruebas de bomberos

El grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Vigo ha acusado este miércoles al gobierno local de "intentar desentenderse" de la suspensión de las pruebas para bombero y conductor-bombero encuadradas en la convocatoria pública de empleo de los años 2020, 2021 y 2022.

El portavoz municipal del PP, Miguel Martín, ha lamentado que ni Abel Caballero ni la concejala responsable, Patricia Rodríguez Calviño, hayan comparecido públicamente para dar explicaciones sobre la decisión de posponer los exámenes previstos. Un aplazamiento que, aseguran, ha causado un "imperdonable perjuicio a las 630

personas que buscan sacar una plaza en este cuerpo municipal".

"Pero más grave aún es su lamentable intento por desvincularse de esta decisión apelando a que el tribunal actúa de forma autónoma", ha advertido el edil vigués en referencia a unas justificaciones recogidas en algunos medios de comunicación.

"Estamos de broma, ¿no? ¿Quién es el responsable del servicio municipal de bomberos? ¿Quién convoca las oposiciones? Obviamente, aquí el único culpable es el gobierno de Abel Cabalero y por tanto es a él a quien hay que pedir explicaciones y, sobre todo, responsabilidades", ha señalado.

"Es vergonzoso tener que decirle a un opositor que ha venido desde la otra punta de España que se vuelva a su casa porque no ha dado tiempo a tener listas las pruebas. Pero es más lamentable aún escuchar el silencio de este gobierno municipal, que no sólo se oculta y no habla, obviando sus responsabilidades, sino que intenta quitarse los problemas de encima lanzando la pelota al tejado de otros", ha proseguido el portavoz municipal del PP de Vigo.