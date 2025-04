Caballero, antes de compartir palco con Louzán en Vigo: "No hablaré con él en privado, no me fío"

La selección femenina de fútbol goleó a Portugal este martes en el estadio de Balaídos de Vigo. Aunque lo importante del encuentro eran las jugadores y los ocho goles que pudieron disfrutar los asistentes, las cámaras también dirigieron su atención al palco que compartieron Rafael Louzán y Abel Caballero, después de que éste señalará al primero en las últimas como responsable de que Vigo quedará excluída como sede para el Mundial 2030.

Ugis Riba / Shutterstock.com La FIFA podría convertir a Vigo en sede del Mundial 2030

"Con Louzán no voy a hablar en privado, no me fío nada. Pero nada es nada", aseguró el alcalde de Vigo minutos antes de entrar al estadio, donde volvió a demandar que el presidente de la Federación Española de Fútbol vuelva a incluír a la ciudad olívica como sede para el campeonato que acogerán España, Portugal y Marruecos.

"Vigo salió elegida ciudad sede del Mundial 2030 y alguien, no se sabe por qué, cómo y de qué forma, la quitó", aseveró el regidor municipal, que busca que Louzán haga declaraciones públicas sobre lo que considera un "escándalo inenarrable". Caballero también ha pedido transparencia al ente federativo y que publique toda la información sobre las puntuaciones de las candidaturas en la página web de la RFEF.

Apoyo del CSD

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) también fue preguntado sobre la exclusión de Vigo como sede del Munidal antes de entrar al palco. José Manuel Rodríguez Uribes cree que "el alcalde de Vigo tiene razón en que hay que explicar las cosas", aunque considera que Louzán "está en la idea" de incluír tanto Vigo como Valencia en la lista de candidaturas.

"Tenemos que apoyar a las trece -candidaturas- y a Vigo con total claridad porque además tiene un estadio extraordinario", ha resaltado el presidente del CSD. Por su parte, Louzán no ha querido responder al alcalde de Vigo: "No tengo nada más que decir que estamos muy contentos en el día de hoy".

Goleada de España

En lo deportivo, España logró una goleada contra Portugal (7-1) que le ha alzado al liderato de la clasificación tras el traspiés de Inglaterra con Bélgica y que ha servido para hacer olvidar todas las dudas que había generado en los dos primeros encuentros.

El partido se encarriló muy pronto con el gol de Salma en el minuto 2. Al final de la primera parte, el marcador ya reflejaba un contundente 4-0 con un doblete de Aitana y orto gol de Alexia.

La barcelonista fue la encargada de anotar el quinto y Mariona y Ester redondearon un resultado que a penas maquilló Fonseca para la selección lusa.

El encuentro en Vigo pasará además a la historia por un once azulgrana: 8 jugadoras del equipo y tres con pasado barcelonista.