Caballero mantiene su postura sobre el número de paradas del AVE Vigo-Madrid: "Eso no es alta velocidad"

"Eso no es alta velocidad", ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, este jueves después de que Renfe haya asegurado que "no se plantea" quitar ninguna parada del AVE entre Vigo y Madrid. Además, se ha defendido del presidente popular de la Junta de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, al que le parece "intolerable" la propuesta viguesa: "No quiero dañar a nadie", ha afirmado el socialista.

"En este momento, hay cuatro trenes de alta velocidad al día Vigo-Madrid. Uno hace nueve paradas y el otro ocho, eso no es alta velocidad", ha asegurado Caballero que defiende que este trayecto se puede hacer "técnicamente y sin forzar" en tres horas y 45 minutos.

El regidor no cree que deba haber paradas cuando "solo hay cuatro trenes" y, por eso, ha propuesto quitar algunas de las paradas de Castilla y León. "Alguna de esas paradas tiene 37 trenes diarios a Madrid", ha señalado.

A su vez, ha asegurado que no quiere quitarle ningún trayecto a alguno de estos municipios y que es tarea de Renfe "resolver sin dañarlos". "Yo lo que planteo es que Renfe haga una reflexión sobre la alta velocidad, sobre las paradas y sobre los trayectos y sus prioridades", ha añadido el alcalde.

Responde a Mañueco: "No quiero dañar a nadie"

"Yo felicito a los que tienen 37 trenes diarios de alta velocidad a Madrid. Tienen que estar encantados. Pero en Vigo solo tenemos dos", también ha comentado Caballero, que ha tenido que defenderse del presidente de la Junta de Castilla y León.

Mañueco ha considerado "intolerable" la propuesta del socialista y le ha reprochado que "puede defender su ciudad sin atacar a una Comunidad amiga". "No quiero dañar a nadie", ha respondido el alcalde que ha recordado al presidente autonómico que fue su partido (PP) quien dejó Vigo sin alta velocidad.

Pero el líder castellano y leonés no ha sido el único que ha reaccionado a la propuesta de Caballero. El PP de Zamora ha emitido este jueves un comunicado en el que denuncia que el regidor vigués "muestra un absoluto desprecio a los zamoranos y a las castellanos y leoneses" y le acusa de provocar "enfrentamientos innecesarios entre territorios".

PP de Vigo: "Hablar menos por boca de otros"

El Partido Popular de Vigo también ha reaccionado a las reacciones de Renfe y Castilla y León sobre la propuesta del alcalde socialista. El portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, ha asegurado que "Caballero ha engañado una vez más a Vigo" y que debe pedir disculpas por haber generado "falsas expectativas".

"Renfe ha dejado claro que no solo no va a estudiar la reducción de paradas, es que ni siquiera se lo ha planteado", ha añadido Martín, que considera que "el regidor socialista debería hablar menos por boca de otros y cambiar bulos y propagando por información veraz".