"Boicot" a Caballero durante un coloquio de la UVigo sobre sus libros

Este jueves a las 19:00 horas, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, cerró el ciclo de conferencias Redeira Literaria con una charla sobre sus cuatro libros publicados. El encuentro, celebrado en el edificio Redeiras, contó con la presencia de académicos de la universidad e incluso del propio rector, Manuel Joaquín Reigosa Roger.

Sin embargo, lejos de disfrutar de un coloquio sobre literatura, los asistentes se vieron envueltos en un "boicot" político protagonizado por vecinos de Bembrive. "¿Cuándo vas a escribir sobre los mandamientos y la Biblia?", preguntó de repente una mujer del público, sorprendiendo a los presentes.

Caballero respondió con un tajante: "No sé de qué me estás hablando. Si no te callas, no puedo hablar yo". Sin embargo, su respuesta no disuadió a la mujer, que continuó interpelándolo hasta que finalmente exclamó: "Tú estás rompiendo Bembrive, que es obra de Dios". Mientras tanto, media docena de asistentes desplegaban un cartel con la frase "Bembrive merece respeto".

La insistencia de los vecinos de la parroquia fue tal que, tras varios avisos sobre lo inadecuado del momento para ese tipo de discusiones, el propio rector de la Universidad de Vigo se levantó y les advirtió: "Si no vais a escuchar con respeto, os pido que os vayáis", sentenció.

Después de esta última advertencia, el público guardó silencio hasta que Caballero terminó su intervención. En ese momento, los manifestantes volvieron a alzar la voz con sus exigencias. "Yo hablo desde el amor y represento al pueblo desde el amor, y él lo representa desde el ego. ¡Bembrive no se rompe, el monte no se rompe", gritó la mujer mientras sus compañeros la arrastraban fuera de la sala.

Abel Caballero y su proceso creativo

Tras la interrupción, Caballero habló a los asistentes sobre su faceta como escritor, compartiendo detalles sobre su proceso creativo. En su intervención, explicó que sus novelas surgen de un intenso período de documentación y que las escribe en tan solo 25 días, en un estado de concentración absoluta.

Asimismo, destacó su interés por la historia, mencionando que sus libros abordan eventos como la Segunda Guerra Mundial y el legado de Carlos I de España. Según él, la construcción de sus novelas implica un minucioso encaje de escenarios y personajes, con una fuerte carga histórica que requiere confirmación y precisión.