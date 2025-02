PP y BNG de Vigo fuerzan un pleno extraordinario por el caso Guns N' Roses

PP y BNG quieren que el Concello de Vigo depure responsabilidades por la contratación del concierto de Guns N' Roses, por la que el el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad les ha condenado al pago de casi 2 millones de euros a la promotora Sweet Nocturna.

Lo harán en un Pleno Extraordinario que han promovido de manera conjunta, ya que entre los ocho concejales de ambos partidos, cinco populares y tres nacionalistas, superan por uno el mínimo para obligar al alcalde a convocar esta sesión. El registro del pleno extraordinario se ha efectuado este 20 de febrero para que Caballero no tuviese la "más que presumible tentación" de pegar esta sesión extraordinaria a la ordinaria del mes de febrero, explican desde el Partido Popular en un comunicado.

El alcalde deberá fijar una fecha en los próximos 4 días hábiles para la celebración del pleno extraordinario que tendrá que llevarse a cabo en un máximo de 15 días hábiles, y siempre con dos días hábiles de margen, desde que se formula la convocatoria.

En el documento registrado por ambos partidos, se exige la dimisión o destitución de los dos ediles involucrados en el caso, Patricia Rodríguez y Pablo Estévez; que Caballero pida perdón a la ciudad por el daño causado a su imagen como sede de grandes eventos; y la constitución de una comisión de investigación para "depurar hasta el final las correspondientes responsabilidades políticas". Por ultimo, se propone desplegar medidas de control de la transparencia para evitar que se repitan en el futuro hechos similares.

El Partido Popular ha insistido en la necesidad de que Caballero dé explicaciones "a los vigueses y las viguesas, y no a la audiencia de Risto Mejide", según su portavoz Miguel Martín, en referencia al programa de Cuatro, Todo es mentira, del que el regidor es colaborador y donde se trató este tema con él presente.

Acuerdo por encima de diferencias políticas

Desde el BNG han añadido en un comunicado remitido a los medios que esta convocatoria conjunta con el PP se realiza "antepoñendo o interese público e o dereito da cidadanía a coñecer a verdade por riba das enormes diferenzas e da distancia sideral" que separa a ambos partidos, y que llega por la obligación de tener que presentar la solicitud de estas sesiones extraordinarios con el apoyo de 7 de los 27 ediles de la corporación.

Ese es "o único motivo" para este apoyo, ya que, incide el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, "se de algo non pode ser abandeirado o PP é da transparencia, nin da loita contra a corrupción, nin no combate contras as prácticas irregulares da contratación".

Sentencia que va a ser recurrida

Sobre esta petición conjunta de PP y BNG, desde el Gobierno local ha sido Carlos López Font el que, en un audio de unos escasos 17 segundos remitido a los medios, ha selañado al Bloque, "siempre a la sombra del PP de Vigo", como cuando pactaron "un plan general lleno de pelotazos urbanísticos y ahora siguen juntos".

"Hay una sentencia que va a ser recurrida, como tantos contenciosos que tienen las administraciones públicas", ha remarcado Font.