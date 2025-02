Roba en casa de una discapacitada que le había dejado las llaves ante una emergencia, en Vigo

Un hombre de 56 años de edad y que responde a las iniciales F. J. C. L. fue detenido el pasado domingo en Vigo por la supuesta comisión de un delito de Robo con Violencia o Intimidación.

Se le acusa de acceder a una vivienda sin consentimiento y sin dar aviso alguno, para llevarse varios aparatos electrónicos y el contenido de su frigorífico. No obstante, la presunta víctima, cuyas iniciales son P. C. B. y de 78 años de edad, no denunció lo ocurrido debido a los problemas de salud y movilidad que padece.

Sí requirió la mujer la presencia de los agentes en un garaje de la calle Tomás A. Alonso de Vigo, en donde fue hallada discutiendo con el presunto ladrón. P. C. B. relató a la Policía Local que le había prestado al hombre un juego de llaves de su vivienda, así como del trastero de la misma, con el objetivo de que él le ayudase ante cualquier situación adversa que le sobreviniese, dado que tiene un delicado estado de salud. Concretamente, se encuentra impedida en silla de ruedas e iba a ser ingresada en el HAC.

Según fuentes policiales, el acusado había llamado a la mujer para comunicarle que iba a acceder al trastero para retirar varios objetos, negándole ésta el permiso para tal gestión y exigiéndole que le devolviese el juego de llaves. Previamente, además, la mujer había colocado un candado para evitar que pudiese acceder a la estancia.

Sin embargo, la presunta víctima volvió al garaje con el hombre que la acompañaba en ese momento y se encontró al ahora detenido, que portaba dos sierras de metal y un machete con los que trataba de forzar el candado colocado recientemente.

Esta situación provocó el inició de una discusión en la que F. C habría mostrado una conducta agresiva hacia P.C., comenzando el hombre a bracear y motivando la intervención de A. R. debido al delicado estado de la mujer.

Una vez en el punto, los agentes comprobaron los daños causados en el marco de la puerta y candado del trastero.