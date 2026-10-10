Asaltan a un hostelero en Poio (Pontevedra) y le roban la recaudación y el coche al llegar a su casa
Dos encapuchados abordaron a la víctima de madrugada y accedieron a su vivienda por la fuerza. La Guardia Civil investiga los hechos y todavía no hay detenidos
Más actualidad: "Nos han robado más de 2.000 euros": la indignación de una empresa vegana de Vigo tras Conxemar
La Guardia Civil investiga un robo con violencia ocurrido durante la madrugada de este sábado en Poio (Pontevedra), donde dos individuos encapuchados asaltaron a un hostelero cuando llegaba a su domicilio.
Los autores se llevaron la recaudación de su negocio y el vehículo en el que se había desplazado hasta su vivienda, según informa Europa Press.
Los hechos se conocieron alrededor de las 01:15 horas, cuando la víctima relató a los agentes que dos personas encapuchadas se abalanzaron sobre él al entrar en su casa. Los asaltantes golpearon la puerta para abrirla y consiguieron acceder a la finca junto al hombre. Por el momento, se desconoce si portaban algún tipo de arma.
Una vez dentro, los individuos exigieron al hostelero que les entregase la recaudación, a lo que este accedió. Posteriormente, huyeron del lugar llevándose también su coche. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables, sin que por ahora se hayan producido detenciones.