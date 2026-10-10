Asaltan a un hostelero en Poio (Pontevedra) y le roban la recaudación y el coche al llegar a su casa

La Guardia Civil investiga un robo con violencia ocurrido durante la madrugada de este sábado en Poio (Pontevedra), donde dos individuos encapuchados asaltaron a un hostelero cuando llegaba a su domicilio.

Los autores se llevaron la recaudación de su negocio y el vehículo en el que se había desplazado hasta su vivienda, según informa Europa Press.

Los hechos se conocieron alrededor de las 01:15 horas, cuando la víctima relató a los agentes que dos personas encapuchadas se abalanzaron sobre él al entrar en su casa. Los asaltantes golpearon la puerta para abrirla y consiguieron acceder a la finca junto al hombre. Por el momento, se desconoce si portaban algún tipo de arma.

Una vez dentro, los individuos exigieron al hostelero que les entregase la recaudación, a lo que este accedió. Posteriormente, huyeron del lugar llevándose también su coche. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables, sin que por ahora se hayan producido detenciones.