Rebajan a 4 años la pena contra un monitor de campamento de Pontevedra por agredir sexualmente a una menor

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rebajado la pena de 10 a cuatro años y medio contra un monitor de campamento acusado de agredir sexualmente a una niña de seis años en la ciudad de Pontevedra. El procesado ha sido absuelto del delito con penetración.

De esta manera, como recoge Europa Press, el Alto Tribunal gallego ha estimado en parte el recurso de apelación presentado por la representación del condenado contra la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, revocando parcialmente la misma.

Así, ha absuelto al procesado del delito de agresión sexual con penetración a menor de 16 años y lo condena como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual a menor sin penetración.

Así, se redujo la pena de cárcel de 10 a 4 años y medio y la inhabilitación especial para cualquier profesión y actividad que conlleve contacto regular con menores durante 10 años. También se le condena a 10 años de alejamiento de la víctima y a cinco años y medio de libertad vigilada tras la pena privativa de libertad.

En los hechos probados que recoge la sentencia del TSXG se explica que todo ocurrió en un campamento de verano celebrado en junio de 2023, donde el condenado era monitor y enseñaba a los niños a cuidar de los caballos que había en la granja.

Durante el mismo, el hombre en varios momentos cogió a la niña en brazos y la tocó apartando la ropa interior. Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.