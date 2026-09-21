Evacuada al hospital una familia tras un incendio en Bueu, visible desde Vigo

Un incendio en un cobertizo de una vivienda de Bueu ha provocado una gran cortina de humo sobre O Morrazo. El fuego se extendió a una zona de monte y ha obligado a evacuar al hospital a varios miembros de una familia, entre ellos un menor.

Según han informado fuentes del 061, de la Consellería de Medio Rural y del CIAE 112 Galicia, el fuego se inició pasadas las 5:00 horas de la madrugada y su columna de humo es visible desde Vigo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de O Morrazo y del Baixo Miño, Guardia Civil, Protección Civil y Urxencias Sanitarias-061.

Los efectivos sanitarios trasladaron al hospital Montecelo de Pontevedra a un hombre de 93 años de edad, M.T.L.; otro varón de 52 años, A.O.E.; una mujer de 51 años de edad, C.T.M.; y un menor de edad, según informa Europa Press.

Las llamas se extendieron a la zona de monte, por lo que también se movilizaron medios de extinción de la Consellería do Medio Rural. Así, fuentes de la consellería han informado que siguen trabajando en la zona y que, hasta ahora, se han activado 3 agentes, 6 brigadas, 6 motobombas y una pala, a la espera de que se sumen medios aéreos.