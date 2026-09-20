Controlado el incendio forestal de A Lama (Pontevedra) tras quemar 25 hectáreas

Los medios de extinción han logrado controlar el incendio forestal registrado en A Lama (Pontevedra). Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego está controlado desde las 08:54 horas de este domingo.

Como recuerda Europa Press, el fuego se inició a las 04:19 horas de este sábado y ha afectado a una superficie de unas 25 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, por ahora, un técnico, 11 agentes, 20 brigadas, 18 motobombas, dos palas, tres helicópteros y cinco aviones.

En este contexto, el alcalde de A Lama, David Carrera, quien se encontró a primera hora del sábado en la zona afectada, explicó que se barajó decretar el nivel 2 por la proximidad del fuego a unas viviendas. Concretamente, el incendio se encontraba cerca de las parroquias de As Rozadas y Cabanelas, donde residen aproximadamente unas 25 o 30 personas.

Sin embargo, el mandatario local aclaró que la evolución era "favorable" y que había "bastantes" medios tanto aéreos como terrestres trabajando en la extinción y el enfriamiento de los puntos calientes. "Las expectativas son buenas si no sigue tirando el viento", señaló.