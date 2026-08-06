Pontevedra alerta del bajo caudal del Lérez y Ence cesa la captación de agua del río

El Concello de Pontevedra ha alertado este jueves del bajo caudal del río Lérez, que se sitúa por debajo de la mitad del mínimo ecológico. Por ello, ha instado a la Xunta de Galicia a priorizar el consumo de la población sobre el de Ence, que ha anunciado el cese de captación de agua del río.

El concelleiro responsable del ciclo del agua, Xaquín Moreda, ha informado este jueves de la "preocupante situación" del río Lérez. El caudal se sitúa este miércoles en 0,68 metros cúbicos por segundo, lo que representa la mitad del caudal ecológico establecido para el período estival.

Ante este escenario, el edil ha instado a la Xunta de Galicia a elegir entre el funcionamiento de la fábrica de Ence o el abastecimiento de la ciudadanía de la Ría de Pontevedra. Para respaldar su postura, Moreda ha subrayado que la pastera necesita más agua para su uso que el conjunto de habitantes de la comarca.

Además, ha defendido que existen antecedentes en 2006 y 2022 en los que el río recuperó caudal suficiente para garantizar el consumo humano después de que Ence parase las captaciones. Por esta razón, el gobierno local "confía" en que el gobierno gallego ordene la paralización de la obtención de agua de Ence.

El Concello de Pontevedra ha informado, asimismo, que está tratando de ponerse en contacto con Augas de Galicia para conocer las previsiones de evolución y comportamiento del río. Paralelamente, activarán el Grupo de Información e Seguimento que se estableció en 2022. Eso sí, no decretarán el estado de emergencia hasta que no sea posible bombear el agua del río a la potabilizadora.

Ence deja de consumir agua del Lérez

A su vez, la pastelera ha informado que "no está consumiendo agua del río Lérez" para su actividad en la "biofábrica de Pontevedra". Ence ha afirmado que está empleando soluciones alternativas para el suministro de agua: recirculación del agua —en funcionamiento desde el verano de 2024—, reducción de consumo, y se está llevando a cabo un proyecto de regeneración del agua.

"La protección del río y el abastecimiento de agua a la población son una prioridad para Ence", ha asegurado la empresa en una nota de prensa distribuida este jueves, que ha remarcado que estas "soluciones" son "más exigentes desde el punto de vista tecnológico y económico".