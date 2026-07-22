Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto en Galicia: las recomendaciones de los expertos

El próximo 12 de agosto, Galicia podrá observar un eclipse solar casi total, un fenómeno astronómico que en la ciudad de Pontevedra alcanzará una ocultación del 99,5% del disco solar.

David Filgueira, representante de la Asociación Astronómica Sirio, explicó que las gafas de eclipse no están diseñadas para mantener una observación continua del Sol. En este sentido, recomendó realizar observaciones breves, de entre 20 y 30 segundos como máximo, alternándolas con periodos de descanso. También recordó que las gafas pueden compartirse entre varias personas y reutilizarse en futuros eclipses siempre que se conserven en buen estado.

Los expertos aconsejan inspeccionar previamente las gafas para comprobar que no presentan daños, no utilizarlas junto con dispositivos ópticos como prismáticos o telescopios y garantizar que los menores las empleen siempre bajo la supervisión de una persona adulta.

Además de las gafas homologadas, la Asociación Astronómica Sirio recordó que existen métodos de observación indirecta completamente seguros, como los visores o las cajas de eclipse. Se trata de un sistema especialmente recomendado para niños.

El eclipse comenzará a las 19:32 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20:28 horas y finalizará hacia las 21:21 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de sol. Al producirse en las últimas horas de la tarde, los especialistas recomiendan elegir con antelación un lugar con el horizonte oeste completamente despejado, ya que cualquier obstáculo como edificios, árboles o elevaciones del terreno que pueden impedir contemplar el momento de máxima ocultación.

Asimismo, se aconseja consultar previamente en Internet mapas de sombras para seleccionar el mejor punto de observación y evitar desplazamientos innecesarios de última hora. Además, se desaconseja desplazarse a parques forestales y zonas de monte para observar el eclipse, tanto por el riesgo de incendios como por la posibilidad de que las pistas forestales queden bloqueadas y dificulten la actuación de los servicios de emergencia.