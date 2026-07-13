En libertad con orden de alejamiento el detenido por agredir a su pareja en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

El hombre detenido por agredir a su pareja en Cerdedo-Cotobade ha quedado en libertad con la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.

Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado, que lo investiga por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

La mujer permanece hospitalizada en Pontevedra debido a las lesiones sufridas en un supuesto episodio de violencia de género ocurrido en la tarde-noche del pasado sábado en ese municipio pontevedrés, y se han abierto diligencias para tratar de esclarecer las circunstancias.

El detenido, pareja de la víctima, fue puesto a disposición del juzgado plaza 3 da la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra en la tarde de este lunes.