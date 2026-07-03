Detenido un hombre en Pontevedra por presunta violencia de género tras una discusión en el domicilio familiar

La Policía Local de Pontevedra detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras un altercado familiar ocurrido en la tarde del 27 de junio en el domicilio que comparte con su pareja.

Según informan desde el Concello pontevedrés, a su llegada, los agentes comprobaron la existencia de indicios de una fuerte discusión, con restos de comida esparcidos por el suelo, objetos domésticos dañados, entre ellos una taza rota, y la mujer encerrada en una de las habitaciones de la vivienda.

Según el relato de la víctima, la discusión fue aumentando de intensidad hasta que el hombre habría levantado una sartén con comida con intención de arrojársela encima. Ella trató de defenderse y le causó un arañazo en el cuello, tras lo cual, según su declaración, él le propinó un puñetazo en el rostro y comenzó a lanzar y romper enseres del hogar.

La mujer manifestó además que no era la primera vez que se producían episodios violentos en el ámbito familiar. En el momento de los hechos también se encontraban en la vivienda las hijas del hombre, nacidas en 2008, aunque no presenciaron la agresión al permanecer en otra habitación. Ante las evidencias, los agentes procedieron a su detención.