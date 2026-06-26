Marín, ante la desaparición de sus vecinos en los terremotos: "No habían vuelto a Venezuela hasta ahora"

Un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ha sembrado la tragedia en Venezuela desde el pasado miércoles. Una crisis humanitaria que ha conmocionado al mundo entero y, en concreto, al municipio pontevedrés de Marín. Una familia de la localidad se encuentra en paradero desconocido desde los temblores.

Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus hijos Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. Todos ellos viajaron el sábado a Venezuela y se encontraban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de playa Los Cocos, en la localidad de Caraballeda.

Como recoge Europa Press, la familia es muy conocida en la localidad pontevedresa, donde en 2021, fundó el Marinenses Hockey Club, del que Yhosvany es entrenador y Adela, presidenta.

Fue el Colegio La Inmaculada, el que dio la voz de alarma en Marín durante la jornada del jueves. Enseguida notificaron a la alcaldesa, María Ramallo: "Se pusieron en contacto conmigo; en concreto el colegio, donde sus hijos acaban de terminar el curso el viernes. Parece ser que el sábado se iban a Venezuela con sus familias", ha detallado.

La directora del centro, Lucía Guede, ha explicado que conoció la desaparición a través de redes sociales, ya que la familia los estaba buscando. "Yo no me lo podía creer", ha afirmado la educadora, que ha detallado que a primera hora de este viernes se ha puesto en contacto con la Federación de Hockey por si disponía de alguna información.

La regidora ha remarcado que se mantendrá en comunicación con los organismos oficiales para obtener información. También ha expresado su solidaridad "con todo el mundo" que está sufriendo esta situación. "Por supuesto, ofrecer la ayuda en la medida de las posibilidades que nosotros podamos", ha dispuesto.

Primer viaje a Venezuela desde que migraron

"Salieron el sábado y estaban muy ilusionados. La familia llegó a España cuando Ulises era bebé y no habían vuelto a Venezuela desde entonces", ha indicado, al tiempo que ha precisado que el viaje estaba previsto para una duración de 40 días.

Según ha destacado, se trata de una familia "muy trabajadora, súper agradable y muy cercana a la comunidad educativa". Además, ha asegurado que las familias del centro escolar están "consternadas". "Hoy fue día de entrega de notas y las familias estaban preocupadas y nos preguntaban si sabíamos algo", ha lamentado.

El colegio también ha emitido un comunicado, en que han manifestado que su pensamiento y corazón están con la familia que "vive momentos de enorme angustia". "No estáis solos. Toda la comunidad educativa está con vosotros", ha afirmado, tras desear que lleguen buenas noticias.

"Como escuela y como familia que somos, queremos haceros llegar toda nuestra proximidad, cariño y apoyo. Compartimos vuestra preocupación y dolor y mantenemos la esperanza de que todo tenga un final feliz", ha remarcado el colegio.