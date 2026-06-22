Detienen en Pontevedra a un hombre tras amenazar éste con un cuchillo al empleado de un establecimiento

La Policía Nacional de Pontevedra detuvo a un hombre tras amenazar éste al empleado de un establecimiento de la ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio en la plaza de Curros Enríquez y fue necesaria la colaboración de la Policía Local.

Según pudo recoger Europa Press en base a fuentes policiales, el arrestado es "un viejo conocido" de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El varón habría entrado a pedir dinero en un establecimiento de la zona, llamando la atención uno de los empleados, que le pidió que saliera del establecimiento. En ese momento, se encaró con el mismo, sustrayéndole el móvil a uno de los encargados.

Una vez fuera, lograron recuperar el teléfono, enzarzándose con el empleado en la plaza, momento en el cual el varón cogió un cuchillo y lo amenazó, para acto seguido salir corriendo.

Poco después, gracias a la colaboración de la Policía Local, el hombre fue localizado en las inmediaciones de la sede de la Diputación de Pontevedra, donde fue detenido.