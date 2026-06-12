Caso Koldo: la Deputación de Pontevedra retirará una dedicatoria firmada por Leire Díez de su Libro de Honor

La Deputación de Pontevedra retirará la dedicatoria que Leire Díez realizó en el Libro de Honor de la institución en abril de 2022. Así lo ha dado a conocer su presidente, Luis López (PP), durante la comparecencia posterior a la Xunta de Goberno Provincial celebrada este viernes.

El presidente provincial ha argumentado que la medida responde a la necesidad de preservar la imagen de la institución provincial ante las informaciones conocidas en las últimas semanas sobre la antigua responsable de Relaciones Institucionales de Correos.

Según ha explicado el mandatario provincial, la firma fue estampada el 26 de abril de 2022 con motivo de la presentación de un sello conmemorativo dedicado a la Catedral de Tui. En aquel acto, Leire Díez era la directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos.

López ha señalado que Díez fue recibida por la entonces presidenta de la Diputación, Carmela Silva, actualmente concejala en el Ayuntamiento de Vigo y presidenta del PSdeG.

El presidente provincial ha justificado la retirada de la dedicatoria al considerar que Díez no debe seguir figurando entre las personalidades que han dejado constancia de su paso por una institución que representa a la provincia de Pontevedra. "Yo no lo puedo permitir porque es un bochorno como provincia", ha afirmado López.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha aludido además a las investigaciones judiciales y a las informaciones publicadas sobre la exdirigente de Correos a la que se refirió como "fontanera de las cloacas del PSOE", aunque estos procedimientos continúan su curso y no existe una resolución judicial firme sobre los hechos mencionados.

Petición al PSdeG

"No merece ni un minuto más estar entre las personas que ya honraron con su presencia y con su firma a esta casa", ha insistido López, quien ha reclamado al gobierno municipal de Vigo y al PSdeG explicaciones sobre la relación institucional mantenida con Díez durante su visita a la provincia en 2022.

"¿Tenían conocimiento entonces de su actividad? ¿Piensa dar algún tipo de explicación a los vigueses, a la provincia o pedir disculpas?", ha preguntado el presidente provincial. "Yo espero que den una respuesta lo más inmediata posible", ha concluido.