Un escape de gas en Pontevedra obliga a trasladar a una persona al hospital

Una persona ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario este jueves en Pontevedra. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, se produjo un escape de gas de una bombona en una vivienda.

Como informa Europa Press, el incidente ocurrió pasadas las 21:30 horas de este jueves, cuando una persona alertó a Emergencias sobre un escape de gas de una bombona. Se trata de una vivienda situada en el entorno del kilómetro 3 de la carretera PO-223, en Pontevedra.

Los gestores del 112 dieron aviso a Urxencias Sanitarias-061, a los bomberos de Pontevedra y a la Policía Nacional. Finalmente, una persona fue trasladada a un centro sanitario, ya que había inhalado gas butano.