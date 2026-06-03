Pablo Fernández toma posesión como delegado de la Xunta en Pontevedra Xunta de Galicia

El ingeniero Pablo Fernández ha tomado posesión este martes como nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, en relevo de Javier Arias.

Según informa Europa Press, lo ha hecho en presencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo; del conselleiro de Cultura, José López Campos; y del conselleiro de Emprego, José González.

Ingeniero industrial de formación, Pablo Fernández fundó y trabajó en un estudio de ingeniería, presidió la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra y fue concejal de esta ciudad entre los años 2011 y 2015, y del 2019 a 2023. Desde hace dos años ejercía como secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais.

En su intervención, el nuevo delegado ha agradecido "la confianza depositada" en él y ha asegurado que "trabajará para mantener la colaboración con todos los ayuntamientos de la provincia".