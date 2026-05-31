Fallece el hombre evacuado esta mañana tras caer al mar mientras pescaba en Bueu (Pontevedra)

El hombre de 50 años evacuado este mediodía tras caer al agua mientras pescaba en Bueu (Pontevedra) ha fallecido. Un dispositivo de búsqueda se encargó de localizarlo tras precipitarse al mar en la zona de Cabo Udra y el helicóptero Pesca I, de Gardacostas de Galicia, lo trasladó al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Durante el trayecto, se le practicaron maniobras de reanimación. Sin embargo, finalmente se ha certificado su muerte, según fuentes consultadas por Europa Press.

Cerca de las 12:25 horas, un familiar del individuo avisó al 112 Galicia de su desaparición, que notificó al hallar sus pertenencias y no encontrarle. El alertador desconocía qué le había pasado. En base a la Guardia Civil, el hombre cayó al mar mientras pescaba.

Estos hechos obligaron a activar un operativo de búsqueda, en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia. En concreto, este último servicio autonómico movilizó el helicóptero Pesca I, que se encargó de rescatarlo en el agua y trasladarlo directamente hasta el helipuerto del hospital.