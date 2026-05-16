CSIF pide retirar la campaña del Colegio de Médicos de Pontevedra por "minusvalorar" a la enfermería

Campaña "ofensiva" del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra contra la enfermería CC.OO.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha sumado a las críticas de otros sindicatos, como CIG y Comisiones Obreras (CCOO), para exigir la retirada "inmediata" de la campaña 'Todos opinan', promovida por el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra.

La polémica se centra en que la iniciativa, bajo el lema "Confía en la ciencia", equipara la frase "me lo dijo mi enfermera" con informaciones sin rigor difundidas por Internet, redes sociales o mensajes de WhatsApp.

A través de un comunicado, CSIF ha expresado su "absoluto rechazo" a una campaña que considera "profundamente irresponsable, innecesaria y lesiva" para la convivencia entre profesionales sanitarios.

El sindicato sostiene que el mensaje "cuestiona y minusvalora" la labor de miles de enfermeras y enfermeros del Sistema Nacional de Salud, a quienes reivindica como un "pilar esencial" de la sanidad pública.

Por ello, reclama una rectificación por parte del Colegio de Médicos de Pontevedra y pide el cese de su presidente por la "gravedad de los hechos".