Dos jóvenes detenidos por robar 9.000 euros y vinos exclusivos en un restaurante de Poio (Pontevedra)

La Guardia Civil de Cangas detuvo a dos hombres, de 19 y 24 años y vecinos de Pontevedra, por un robar más de 9.000 euros y botellas de vino exclusivas en un restaurante en Poio.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado remitido a Europa Press, la detención se produjo este martes y los agentes realizaron dos registros en los domicilios de los dos varones donde recuperaron alguno de los objetos robados.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 18 de marzo en el restaurante de Poio y los dos hombres accedieron al interior usando una llave falsa. Allí, sustrajeron más de 9.000 euros y botellas de vino con un importante valor.

El vino robado, de la marca KETCH, es de venta casi exclusiva a pocas personas y bodegas del mundo de la restauración. Los agentes también encontraron botellas de otras marcas con importante valor.

Los detenidos quedaron en libertad en sede policial y las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instrucción Plaza 2 de Pontevedra.