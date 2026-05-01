Detenido en Pontevedra un hombre de 71 años por un delito de violencia de género sobre su pareja de 41

La Policía Local de Pontevedra detuvo este miércoles a un hombre de 71 años por un presunto delito de violencia de género sobre su pareja de 41. Los agentes se desplazaron hasta la vivienda cuando fueron alertados de que un varón estaba amenazando a su mujer.

Una vez en el lugar de los hechos, los policías entrevistaron a la víctima, que se encontraba en un "estado evidente de nerviosismo". Explicó que el presunto agresor la abordó en la calle antes de llegar al domicilio familiar, amenazándola con echarla de casa.

Ambos mantenían una relación desde hace seis años. Los problemas comenzaron por el carácter "extremadamente controlador" del hombre. Fuentes policiales detallaron que "presuntamente ejercía un control férreo sobre ella, llegando a abrir su correspondencia y prohibiéndole salir con sus amistades".

Además de violencia psicológica y las constantes amenazas de dejarla en la calle con sus hijos, la mujer relató diversos episodios de violencia física. Fue zarandeada y empujada por el pecho y la espalda en varias ocasiones. El momento más violento fue un puñetazo del agresor a una pared, a escasos centímetros de la cara de su pareja.

La mujer, a la que esta situación le provocó ataques de ansiedad, aseguró que nunca había denunciado por miedo a quedar sin hogar con sus hijos, ya que carece de medios económicos para independizarse. Un testimonio corroboró con los agentes la versión de la víctima.

A la vista de las pruebas y testimonios, la Policía Local procedió a la lectura de los derechos y a la detención del hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.