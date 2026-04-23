Pontevedra recurre la autorización autonómica a la construcción del parque eólico de A Fracha

El Concello de Pontevedra ha aprobado este jueves interponer un recurso contencioso-administrativo contra la autorización autonómica a la construcción del parque eólico en Serra da Fracha. La Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia dio en diciembre de 2025 luz verde a esta instalación.

El alcalde de la Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores, ha explicado que esta medida judicial se adopta después de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático no haya contestado a la alegación presentada por su corporación, entiendo que ha sido rechazada por silencio administrativo. Ante esta situación la Xunta de Goberno de Pontevedra ha decidido activar la vía judicial dentro del plazo legal.

El objetivo municipal es exigir que se declare la nulidad o la anulación de la autorización. Lores ha denunciado que el proyecto inicial del parque eólico ha sufrido modificaciones por parte de la empresa promotora y que la Xunta no ha emitido un nuevo informe relativo a esa nueva documentación. En consecuencia, el Concello no ha tenido la "ocasión de alegar absolutamente nada" ante los cambios.

"Tenemos todo el derecho del mundo a presentarnos y alegar las cuestiones pertinentes", ha afirmado Lores para justificar la defensa de los intereses municipales. El Concello de Pontevedra es una de las administraciones públicas afectadas por la decisión autonómica.