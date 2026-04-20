Pontevedra acomete las obras de emergencia en el Teatro Principal tras el desprendimiento del falso techo Concello de Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha puesto en marcha las obras de emergencia del Teatro Principal tras el cierre de las instalaciones por la caída del falso techo el pasado mes de marzo.

Según ha informado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el compromiso del Gobierno local es el de recuperar cuanto antes este espacio, que ha definido como un activo fundamental para la vida cultural de la ciudad.

Para instalar los andamios necesarios para la reparación de la escayola del techo, fue preciso retirar todas las butacas, dejando la platea completamente vacía, una imagen poco habitual del recinto.

Ahora, tal y como ha avanzado Lores, los técnicos estudian distintas soluciones para reponer el techo, priorizando en todo momento la seguridad y el mantenimiento de la calidad acústica que exige un espacio de estas características.

Aprovechando esta actuación urgente, el Concello avanza también en otras mejoras ya previstas, como la instalación de un ascensor, la reforma de los baños y la impermeabilización de las terrazas para corregir filtraciones detectadas. Además, la ausencia de asientos permitirá limpiar y barnizar el suelo de madera del patio de butacas.

En cuanto a las butacas retiradas, algunas de ellas en mal estado, el alcalde ha señalado que se están valorando informes técnicos y económicos para decidir entre su reparación y retapizado o su sustitución completa.

Sin fecha de reapertura

Lores ha evitado concretar una fecha de reapertura y ha explicado que los plazos dependerán de la solución técnica elegida y de la disponibilidad de personal y empresas especializadas.

Por su parte, el arquitecto municipal ha indicado que ya se ha realizado un escaneo 3D del teatro para disponer de un levantamiento preciso del falso techo, lo que facilitará estudiar si puede reponerse con escayola o con otros materiales, como la madera, capaz también de mantener las condiciones acústicas del recinto.