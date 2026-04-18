La Policía Local de Pontevedra detiene a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Pontevedra como presunto autor de un delito de violencia de género por unos hechos que ocurrieron en el centro de la ciudad. La mujer se encontraba pidiendo auxilio en la calle.

Según han informado desde el Concello pontevedrés, fue alrededor de las 04:00 horas del pasado 11 de abril y varios testigos indicaron a los agentes que vieron a un hombre agrediendo a la mujer, agarrándola del cuello mientras ella gritaba pidiendo ayuda.

Cuando la Policía se acercó a ellos, huyeron corriendo del lugar, pero fueron interceptados por otra patrulla en las inmediaciones. Tras entrevistarlos por separado, la mujer, "bastante nerviosa", confirmó que mantenía una relación con el presunto agresor desde hacía dos años.

Además, añadió que se había mostrado violento de forma repentina, agarrándola por el cuello y señaló que no era la primera vez que le ocurrían este tipo de alteraciones violentas.

Por ello, la Policía Local procedió a la detención del individuo, que fue puesto a disposición judicial de forma inmediata.