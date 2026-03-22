Derrumbe en el Teatro de Pontevedra: los técnicos investigarán las causas este lunes

El alcalde de Pontevedra y los técnicos municipales acuden al lugar del desprendimiento del falso techo. Concello de Pontevedra

Este lunes, los técnicos del Concello de Pontevedra visitarán el Teatro Principal para realizar una investigación en profundidad para ver las causas del desprendimiento del falso techo del recinto el pasado viernes.

Este sábado ya visitaron el lugar para realizar una valoración inicial. Durante esta visita, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, elevó la cantidad de heridos a cinco y reveló que la sala donde se produjo el desplome no se había comprobado en la última revisión.

Según recoge Europa Press, Lores incidió en que no era "previsible" ya que el que "sembraba dudas" sobre si debía repararse era el falso techo de abajo; por esto, reconoció, la revisión no alcanzó la parte afectada, en el anfiteatro.

"Al final, como esto tiene una cierta edad, cualquier tipo de cuestión que sabremos cuando los técnicos la definan, provocó que cayese, afortunadamente sin grandes desgracias y estaremos al tanto de lo que pase para tomar las decisiones pertinentes", apuntó Lores.

La programación se ha suspendido hasta que se lleve a cabo esta revisión el lunes. En todo caso, el regidor pontevedrés ha señalado que se tomarán las medidas pertinentes para poder abrirlo y, mientras tanto, se trabajará para reprogramar en otras dependencias municipales.

Revisión integral

Silvia Junco, concejala del PP de Pontevedra.

Desde el PP de Pontevedra han denunciado que llevan años advirtiendo del mal estado de las instalaciones y en la necesidad de acometer una reforma inmediata.

La concejala popular Silvia Junco, ha recordado que tanto en 2023 como en 2025 se alertó de que necesitaba una intervención urgente, pero que el BNG ha hecho oídos sordos.

Junco ha exigido que, además de actuar en el falso techo afectado, se realice una revisión integral de todo el edificio y se acometan las reparaciones necesarias para que el Teatro Principal vuelva a estar en las condiciones que merece y garantice plenamente la seguridad de usuarios, trabajadores y compañías que actúan en él.