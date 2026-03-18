Investigan a un vecino de Cuntis (Pontevedra) por explotar laboralmente a personas extranjeras

Un vecino de Cuntis (Pontevedra) está siendo investigado por explotar laboralmente a extranjeros en varios locales de hostelería de su propiedad. La Guardia Civil ha identificado 11 víctimas.

Como recoge Europa Press, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un extrabajador, que alertó a las autoridades que había más personas siendo explotadas en locales distribuidos por toda la provincia.

En el transcurso de la investigación, denominada Operación Bugonia, se logró identificar al autor de los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y amenazas, ocurridos en varios locales situados en Barro, Cuntis y A Estrada.

El investigado, un varón de 53 años, vecino de Cuntis y con antecedentes policiales de similares características, captaba a las víctimas a través de páginas web con ofertas laborales, ofreciendo contrato de trabajo, un sueldo acorde al horario, alojamiento y otras facilidades para acceder al puesto.

Las víctimas eran obligadas a trabajar durante todo el día, siendo trasladadas de local en local para cubrir distintos turnos de trabajo en distintos locales propiedad de la misma persona. Al finalizar la jornada laboral volvían al lugar donde pernoctaban, situado en la parte superior de uno de los locales.

En la recta final de la investigación, se realizó de forma simultánea varias inspecciones administrativas en todos los locales donde llevaban a cabo esta práctica. La Guardia Civil identificó a más víctimas que estaban siendo explotadas, un total de 11 víctimas.

En las inspecciones de los locales donde se llevaba a cabo la explotación laboral ha participado también personal de la Patrulla Fiscal de la Compañía de Cambados y personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de trabajo y economía social.