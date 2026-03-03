Portos de Galicia destaca la inversión para el dragado del Lérez con críticas de BNG y PSdeG

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, ha celebrado en comisión parlamentaria la inversión superior a 11 millones de euros que la Xunta prevé para el dragado del río Lérez y del canal de acceso al puerto de Pontevedra.

Álvarez ha informado sobre la situación y "vicisitudes" de un proyecto "de interés en la ría de Pontevedra sobre todo" para el sector marisquero y usuarios portuarios y ha reconocido que llega tras "mucho tiempo" y "vueltas" con el proyecto.

La diputada del PSdeG, Paloma Castro, ha asegurado que se alegra como pontevedresa de los "pasos hacia adelante", cuando el sector presenta "una gran fragilidad", especialmente los bancos marisqueros de Lourizán y Raxó, pero ha lamentado que "el resumen" de "dos décadas de largos y duros años" es que a principios de febrero la Xunta publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) un proyecto básico y abrió el trámite de información pública del estudio de impacto ambiental.

Críticas del BNG

Más crítico ha sido el portavoz del BNG, Luís Bará, que considera una "vergüenza" que se encuentre en el "mismo punto" que hace años, además de avanzar que presentarán alegaciones, enmarcadas en la situación de "emergencia" del sector marisquero.

"Yo creo que es un caso único en la historia de la Administración", ha afirmado Bará por "las vueltas" que ha tenido el proyecto, "para arriba y para abajo, sobre todo para abajo y para atrás". Por esto, ha instado a la Xunta a pedir "disculpas por llevar 20 años dando vueltas" sobre una "obra fundamental".

Desde el PPdeG, Manuel Santos ha defendido el proyecto y el presidente de Portos ha señalado que el proyecto básico "se convertirá en constructivo después de que se revisen las alegaciones y se verifiquen los informes que se aporten por las distintas administraciones".

"Los tiempos cambiaron", ha dicho, y "la sensibilidad aumentó", de modo que "el proyecto que se está haciendo no tiene motivo de alarma", según Álvarez, que ha añadido que "quien no hizo sus deberes no fue la Xunta".