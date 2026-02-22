Encuentran una moneda de 1622 en la isla de Ons, un "testimonio valioso" de la actividad marítima

Encuentran una moneda de 1622 en la isla de On, un "testimonio valioso" de la actividad marítima PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS

Un hallazgo en la playa de As Dornas, en la isla de Ons, puede ser de gran importancia para la interpretación del patrimonio del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Se trata de una moneda de 1622, un maravedí, según su denominación de la época, de la etapa de reinado de Felipe IV, lo que supone un "testimonio valioso" de la circulación monetaria y la actividad marítima histórica en el entorno del Parque Natural.

El hallazgo, "casual", avanzado por Faro de Vigo, se produjo en una zona intermareal y podría haber llegado a la playa de diferentes maneras: pérdida accidental, arrastre de un pecio o movilización de sedimentos. Así lo atestigua el informe preliminar elaborado sobre este descubrimiento, que han trasladado fuentes de la Dirección del Parque a Europa Press.

A pesar de estar en un estado de conservación "muy deteriorado" y "con fuerte corrosión", con una pátina verde asociada a aleaciones de cobre "expuestas a ambientes marinos durante largos periodos", los elementos visibles de la moneda han permitido una "interpretación sólida".

Por una parte, el anverso muestra un escudo central muy erosionado; y el reverso, un castillo o motivo arquitectónico característico del cuartel de Castilla y una fecha visible de 1622. También se aprecia un resello 'VIII', característico de los realizados en 1641-1642, "cuando se resellaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII", indica el informe.

Todo ello ha servido para ratificar que la moneda original sería un maravedí de cobre acuñado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665).

Valor etnográfico

Con un valor económico "reducido", la importancia de esta moneda es por su interés histórico y etnográfico, como testimonio de la actividad humana en Ons en época moderna, lo que le otorga gran relevancia para la interpretación del patrimonio marítimo del Parque Nacional.

En este sentido, el descubrimiento es "coherente" con el contexto histórico conocido para la isla, cuando había un intenso tráfico marítimo entre puertos gallegos, portugueses y rutas atlánticas; presencia de marineros, pescadores y pobladores estacionales en la isla, y existencia de naufragios en el entorno del archipiélago.

A continuación, los siguientes pasos serán registrar el hallazgo en el inventario de bienes culturales del Parque y considerar su uso en materiales divulgativos.